Két hétre bezár a Déli: itt van minden, amit tudnia kell

Karbantartás miatt csütörtökön két hétre bezár a budapesti Déli pályaudvar - közölte a MÁV szerdán az MTI-vel.



A forgalom október 4-től 17-én éjfélig szünetel a pályaudvaron. A jegypénztár és az ügyfélszolgálat is zárva lesz.



A közlemény szerint olyan karbantartási munkákra kerül sor a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton, az alagút rézsűjén, a támfalakon, a peronokon, amelyeket a vonatforgalom fenntartása mellett nem lehet elvégezni.



A karbantartás miatt leginkább érintett Budapest/Déli-Tatabánya-Győr, Budapest/Déli-Székesfehérvár, Budapest/Déli-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon és egyes mellékvonalaikon a menetrend is módosul.



A Budapest/Déli-Győr vonalon közlekedő S10-es, a Budapest/Déli-Oroszlány között közlekedő S12-es, a Budapest/Déli-Pusztaszabolcs/Dombóvár vonalon közlekedő S40-es, a Budapest/Déli-Dunaújváros vonalon közlekedő S42-es és a Budapest/Déli-Székesfehérvár között közlekedő Z30-as jelzésű elővárosi személyvonatok Kelenföld állomásról közlekednek és oda is érkeznek. A vasárnapi munkarend szerint a Budapest/Déli-Győr vonalon közlekedő elővárosi gyorsított vonatok Budapest/Keletibe érkeznek és onnan indulnak.



A Göcsej InterCity (IC958 és IC959) Zalaegerszeg felé Kelenföldről indul, Zalaegerszeg felől viszont Budapest/Keletiig közlekedik. Szintén a kelenföldi állomásról fordulnak a szombathelyi, zalaegerszegi, veszprémi, nagykanizsai, keszthelyi, tapolcai és ljubljanai gyorsvonatok, továbbá egyes InterCity járatok is.



A Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal korszerűsítési munkái miatti változások továbbra is érvényben lesznek, ezért az S40-es és S42-es vonatok továbbra sem érintik a Kelenföld és Érd felső közötti állomásokat és megállóhelyeket. Az S36-os és G43-as vonatok változatlanul Kőbánya-Kispest, Tárnok, Martonvásár, illetve Székesfehérvár állomások között szállítják az utasokat.

A zágrábi (200-as és 201-es számú) Agram nemzetközi gyorsvonat a Déli helyett a Keletiből indul és oda is érkezik. Ugyancsak a Keletiből indul Zágráb felé a (204-es és 205-ös) Gradec gyorsvonat, amely azonban Zágráb felől csak Kelenföldig közlekedik.



Ezeken felül szombaton és vasárnap az S42-es vonatok csak Kelenföld-Pusztaszabolcs állomások között közlekednek a Pusztaszabolcs-Dunaújváros vonalon végzett pályakarbantartás miatt.



Továbbá a Szombathely-Budapest vasútvonalon Székesfehérvár-Várpalota állomások között október 8-17-ig pályakarbantartási munkálatok miatt vonatpótló autóbuszok közlekednek. Az érintett szombathelyi, zalaegerszegi és veszprémi vonatok - a buszok hosszabb menetideje miatt - az alapmenetrendhez képest a Kelenföld-Székesfehérvár viszonylatban korábban, míg a Székesfehérvár-Kelenföld útvonalon később közlekednek.



A módosított menetrendek megtalálhatók a vasúttársaság honlapján, a vágányzári hírek menüpontban, valamint a MÁV-csoport weboldal és a Vonatinfó mobilalkalmazás menetrendi keresője is a változásokat figyelembe véve listázza a közlekedő vonatokat a karbantartási időszakon belül tervezett utazásokra.



Mint kiemelték: az érintett vonatok jelentős része Kelenföld vasútállomásról fordul, amely a 4-es metróval, valamint a budai fonódó villamosokkal közelíthető meg. A BKK és a MÁV-START egyeztetett arról, hogy a karbantartás idején a 4-es metrójáratok csúcsidőben gyakrabban közlekednek.



A BKK járatain a vasúti menetjegyek és bérletek nem érvényesek - jegyezték meg, hozzátéve: ezek árát a vasúttársaság a Kelenföld és Déli pályaudvar közötti szakaszra rész- és időarányosan visszatéríti. A visszatérítési igénnyel a MÁV-START ügyfélszolgálatához lehet majd fordulni. A kelenföldi vasútállomás jegypénztárában - kezelési költség levonása nélkül - kérhetik vissza a fel nem használt viszonylatra eső menetdíjrészt azok az utasok, akik a Déli pályaudvarig, illetve a pályaudvarról érvényes jegyet váltottak elővételben.