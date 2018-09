Autó

A kóla-Mentos kombó jó kerékfújáshoz is - videó

Egy csapat blogger egy újabb kísérletet hajtott végre, amely végül is egész érdekes eredménnyel zárult. A kémiai reakció elég heves még ahhoz is, hogy felfújjon egy teljesen lapos abroncsot. A reakció során az abroncsban gyorsan emelkedik a nyomás 0,62 bar-ra, majd tovább, amikor már fel is lehet szerelni.



A kocsit persze el is viszik egy tesztkörre és 100 km/h-s tempót is mennek vele, majd megmérik a nyomást újra, ami közel 1,8 bar-t mutat (ez itt 26 pound force-ként hangzik el), ami majdhogynem az előírt gyári érték lehet.



A hvg.hu szúrta ki a kísérletet, amelynek érdemi része 3:43-tól kezdődik:

Persze a folyamatot itt szabályozni nem nagyon lehet, így aztán a leszerelt kerék elég furcsán viselkedik, amikor lerakják, ide-oda mozog a változó nyomás miatt. Később pedig a szelep nem bírja tovább. Mindenesetre, ha a világ végén van egy lapos kerekünk, jó pár üveg colánk, meg egy csomó Mentosunk, akkor van egy tippünk.