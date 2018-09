Közlekedés

Pedálos autóvá alakítottak át egy normál Audi A4-est

A pedálos autók nem számítanak új találmánynak, hiszen gyermekkorunkban sokunknak volt pedálhajtású Moszkvics játékautója. Valódi személyautóba azonban mindeddig még nem szereltek pedálos, bicikliszerű hajtást, most viszont itt a FitCar PPV (Pedal-Powered Vehicle):



A különleges koncepcióautó alapját egy teljesen hétköznapi Audi A4 Avant 2.0 TFSI adja, melyet azonban nem a gázpedál lenyomásával, hanem a kormány alatt elhelyezett pedál tekerésével lehet mozgásba hozni. Mivel az autó túl nehéz lenne ahhoz, hogy egyetlen ember izomereje mozgassa, a meghajtás továbbra is a turbós benzinmotorra van bízva, de a sebességet a pedál lassabb-gyorsabb tekerésével lehet szabályozni - írta a hvg.hu.



A sofőr három üzemmód közül választhat. Normál körülmények mellett a Drive Slow az ideális választás, autópályán a Drive Fast üzemmódot érdemes aktiválni, a No Drive opciót választva pedig akár az álló helyzetű járműben is lehet némi kalóriát égetni. Konkrétan 300 kalóriát 30 perc alatt.