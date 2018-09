Közlekedés

Véget ér a türelmi időszak, erre készüljön, ha HÉV-vel utazna

Szeptember 1-jétől megváltoztak a jegyvásárlási szabályok a HÉV-vonalakon: Budapest közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítőjeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a vonatokra.



Október 1-jén véget ér a türelmi időszak, így – ha a megállóban van jegyvásárlási lehetőség – a HÉV-eken már nem váltható menetjegy. Érvényes jegy vagy bérlet hiányában pedig pótdíjat kell fizetniük a jegyvásárlást elmulasztó utasoknak.



A főváros közigazgatási határán belüli felszállás esetében nincs változás. Budapestről a közigazgatási határon kívülre történő utazáskor a vonaton pótdíj megfizetése nélkül lehet jegyet váltani, ha az utas a budapesti vonalszakaszra érvényes menetjeggyel vagy bérlettel rendelkezik.



Olyan, a közigazgatási határon kívüli megállóban, ahol van pénztár vagy jegykiadó automata, csak előre megvásárolt menetjeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a vonatra. Az automata meghibásodása esetén változatlanul a vonaton biztosított a menetjegyvásárlási lehetőség. Az automaták meghibásodását a BKK Telefonos Ügyfélszolgálatán, a +36 1 3 255 255-ös telefonszámon lehet bejelenteni. A vonaton továbbra is pótdíj megfizetése nélkül lehet menetjegyet váltani, ha olyan megállóhelyen történik a felszállás, ahol nincs pénztár vagy jegykiadó automata.



A rendszeresen HÉV-vel utazók – a sorban állás elkerülése érdekében – a BKK jegy- és bérletkiadó automatáiból, és a BKK Ügyfélközpontokban havibérletet is vásárolhatnak.



A kiegészítő jegyet, bérletet nem csak a felszállás napján és helyén lehet megvenni: városszerte több mint 360 jegyautomata biztosítja éjjel-nappal a jegy- és bérletvásárlási lehetőséget, továbbá nyitvatartási idejében az összes BKK Ügyfélközpont is az utasok rendelkezésére áll. Az értékesítési pontokról a BKK honlapján tájékozódhat.



Szeptember utolsó és október első hetében (azokban az időszakokban, amikor a legnagyobb vásárlási igény jelentkezik) a BKK által megbízott diákok segítik az utasokat a jegyvásárlásban a HÉV-vonalak mentén elhelyezett forgalmasabb automatáknál.

Az automaták használatáról a BKK honlapján talál bővebb felvilágosítást. A megváltozott szabályokról további információkat a MÁV-HÉV honlapján olvashat.