Repülő autót vett fel egy kültéri kamera - videó

Egy kanadai férfi Barrie város vasúti átjárójából nyomott repülőstartot autójával, amit egy kültéri kamera is rögzített. A helyi lap szerint a 46 éves sofőr járművével miután a levegőbe lőtte ki magát, 30 métert a szembe sávban haladt, megcsúszott, majd fának ütközött. Mivel a Teslákat nem repülésre tervezik, ez az autó is totálkáros lett. Közúti veszélyeztetés miatt eljárás indult a vezető ellen, ugyanis kórházba kellett szállítani utasával együtt. Szerencsére, másoknak nem ártott.

Not saying the next gen Roadster special upgrade package *will* definitely enable it to fly short hops, but maybe ...



Certainly possible. Just a question of safety. Rocket tech applied to a car opens up revolutionary possibilities.