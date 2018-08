Közlekedés

Drágul a 10 napos autópálya-matrica

hirdetés

A Modern Falvak Program keretein belül megújítják a falvakba vezető alsóbbrendű utakat. Ehhez 150 milliárd forintot különítettek el a tartalékból, de mivel ezt is kevésnek tartják a kivitelezéshez, két további döntést is hoztak - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a pénteki kormányinfón.



Az alábbi döntések születtek:

- január elsejétől inflációarányos e-útdíj emelés lesz, 5.8 százalékos, amit a fuvarozók fizetnek;

- az autópályamatricák ára is változik egyetlen kategóriában: a 10 napos matrica most 2975 forint, október 1-től 3500 forintra emelkedik.