Lehetetlen közlekedni Csepelen, négy óráig tart a 35 perces út

A lezárások miatt hatalmas dugó alakult ki, az agglomerációs településekről szinte lehetetlen ki- és bejutni.



Az M0-s autóút déli szakaszának felújítása, valamint a térségben felújítás alatt álló két másik főút elsősorban azoknak az agglomerációs településeknek a lakóit sújtja (Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szigetcsép, Halásztelek, Tököl, mintegy 40 ezer embert), akik a körgyűrűtől délre eső, Csepel-szigeti lakhelyükről szeretnének a fővárosba bejutni.



"A közlekedési állapotok az M0-s lezárásával már hétfőn kegyetlen mértéket mutattak, rossz belegondolni, mi lesz jövő héttől, az iskolakezdés után" - mesélte az Index egyik olvasója.



A buszok menetideje volt, hogy megnégyszereződött.



A lap arról is ír, hogy az útfelújítások miatt lehetetlen Halásztelekről Budapestre jutni, akár saját autóva , akár tömegközlekedéssel. Volt, aki reggel 7 óra 55 perckor indult el Halásztelekről és és 10:30-kor érkezett meg a Nyugati pályaudvarhoz tömegközlekedéssel. Tehát a szűk egy óra helyett két és fél óra alatt tette meg a 20 kilométeres utat.



Az erre közlekedő 38-as busz vezetője azt mondta, hogy a bár a menetrend szerint a menetidő egy körre (Csepel–Szigetszentmiklós–Csepel) 1 óra 40 perc lenne, de hétfőn nem volt ritka a 3,5–4 órás kör sem.



Egy helyi blognak egy 690-es járat sofőrje arról beszélt, hogy egyik körén 4 óra alatt tudta megtenni a Csepel, Szent Imre tér és Szigethalom közötti távot (ami a menetrend szerint 35 perc lenne).



Az egyetlen közlekedési alternatíva a lassú és elavult ráckevei HÉV, mely a helyiek szerint most "heringjárattá" alakult.



A lap megkérdezte a BKK-t, mit tud a kialakult helyzetről, és hogyan próbál segíteni rajta. A válasz szerint Csepel térségében, elsősorban a II. Rákóczi Ferenc úton jelentős közúti torlódások alakultak ki az elmúlt napokban, amely összefüggésben áll az M0-s szigetszentmiklósi csomópontjának lezárásával. Mivel az M0-sra történő legközelebbi felhajtási lehetőség a II. Rákóczi Ferenc úton keresztül érhető el, ott jelentős többletforgalom és dugó alakult ki.



A közúti torlódás jelentősen megnövelte az arra közlekedő járművek, köztük a BKK és Volánbusz járatainak menetidejét is, ami napszaktól függően akár a szokásos duplájára is nőhetett.



A BKK folyamatosan figyeli a forgalmi helyzetet és szükség esetén alternatív útvonalak kijelölésével segíti majd a közlekedést (pl. egyes autóbuszok a Csepeli úton közlekednek Szigetszentmiklós irányában), amiről az utasokat tájékoztatni fogják.