Világszerte képesek közlekedési dugót okozni kiskacsák - videó

Nemrég az Országház előtt, az Id. Antall József rakparton rendőrök állították le a forgalmat egy kacsacsalád miatt, akiknek épp ott támadt kedvük átkelni az úttesten. A hatóságok az anyakacsát és kiskacsáit is biztonságosan átjuttaták a túloldalra.



Most Új-Zéland egyik forgalmas autóútján alakult ki dugó szárnyasok miatt: itt szintén egy kacsacsalád próbált átkelni az úton, de ezúttal nem a rendőröknek, hanem néhány figyelmes autósnak köszönhetően jutottak el úti céljukhoz – írja az Independentre hivatkozva a hvg.hu.

SH1 NORTHERN MWY, SOUTHBOUND - 7:45AM

Please allow a little extra time citybound on the Northern Mwy this morning with minor delays due to ducks crossing near Tristram Ave. NZ Police are now escorting all to safety. ^TP #becauseitsfriday #nocrashescaused pic.twitter.com/c38jB6lhV5