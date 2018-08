Mánia

50 autót végigkarcolt egy budapesti férfi

K. Zoltán budapesti lakos a Nagymező, a Dessewffy, a Jókai és a Lovag utcákon ment végig tavaly január 28-án hajnalban. A 41 éves férfi tettét térfigyelő kamerák rögzítették, a felvételeken jól kivehető, hogy egy ismeretlen tárggyal végigkarcolta az autókat tetejükön, oldalukon, ahogy épp kézre esett.



A férfit egy szemtanú értesítése nyomán a rendőrség a helyszínen előállította. Kiderült, nem csak ittas, de könnyűdrogot is fogyasztott, így a rongálás mellett kábítószer birtoklása miatt is eljárás indult ellene, ebből – talán a megrongált autók igen nagy száma miatt – 20 hónappal később, hétfőn született vádemelési javaslat a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségen.



A rongálás autónként 100, esetenként a 200 ezer forintot is elérte, a kár így 5-10 millió forint közötti. Zoltán azzal vigasztalódhat, hogy a másik 28 autó miatti, további 3-6 millió forintos rongálás vádjának veszélye elhárult a feje fölül - írta az Index.