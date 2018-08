Közlekedés

Újabb útszakaszok lesznek fizetősek szeptembertől

Palkovics László innovációs miniszter módosította az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló korábbi rendeletet. A módosítás szeptember 1-től érvényes.



A módosítás a HU-GO rendszerre vonatkozik. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szerint a fő cél, hogy az idén épített és átadott új utak, útszakaszok, csomópontok miatt a díjköteles úthálózaton több helyen is új szakaszokat, új szakaszhatárokat vezessenek be.



A változások az alábbi utakat érintették:

3. sz. főút

4. sz. főút

5. sz. főút

8. sz. főút

14. sz. főút

15. sz. főút

21. sz. főút

36. sz. főút

40. sz. főút

41. sz. főút

45. sz. főút

472. sz. főút

47. sz. főút

53. sz. főút

62. sz. főút

77. sz. főút

85. sz. főút

86. sz. főút

445. sz. főút

471 sz. főút

813. sz. főút



A rendelet összesen 130 helyen módosul, így most a díjköteles szakaszok száma 2462-re nő, ezeknek a hossza pedig 6864 kilométerről 6880 kilométerre.



A módosított rendelet és az utak listája itt található.