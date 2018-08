Termékvisszahívás

A Volkswagen visszahív 700 ezer autót

Elektronikai meghibásodás veszélye miatt visszahív szervizre 700 ezer Tiguan és Touran típusú autót a Volkswagen - jelentették be hétfőn a német autógyár wolfsburgi központjában. A visszahívás a Tiguan városi terepjáró és a Touran egyterű autó tetőablakkal és hangulatvilágítással felszerelt új modelljeire vonatkozik. A meghibásodás a panorámatető megvilágításában keletkezhet, a berendezésbe nedvesség szivároghat be, ami rövidzárlatot okozhat. A legrosszabb esetben tűz keletkezhet az autóban.



Az autókat továbbra is lehet használni, de ha a tetőablak vezérlő modulja körül nedvesség beszivárgására utaló barnás folt jelenik meg, sürgősen a legközelebbi szakszervizbe kell hajtani - mondta a gyártó szóvivője német hírportálok beszámolói szerint.



A meghibásodás az idén július 5. előtt gyártott autóknál fordulhat elő. A legtöbb érintett gyártmányt Németországon kívül értékesítették.