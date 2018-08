Közlekedés

Döntöttek Szentkirályon az M44-es főút helyi nyomvonaláról

Érvényes és eredményes volt a helyi népszavazás, így eldőlt az M44-es főút szentkirályi nyomvonala - közölte az MTI-vel a Bács-Kiskun megyei település jegyzője.



Lajos Krisztina, a szentkirályi választási iroda vezetője elmondta: a szavazóköri jegyzékben szereplő 1571 választópolgár közül 906-an jelentek meg a két szavazókörben, mindössze egy voks volt érvénytelen.



Tavaly decemberben a kormány úgy döntött, hogy egyelőre nem folytatódik az M44-es gyorsforgalmi út építése Nagykőrös felé, hanem a forgalmat egy 18,5 kilométer hosszú ideiglenes leágazással Szentkirály területén vezetik keresztül.



Az M44-es gyorsforgalmi út helyi leágazására készült első változat szerint a települést átszelő mellékutat átépítik, majd főúttá minősítik. A szentkirályiak aláírásgyűjtésbe kezdtek, amelynek nyomán két másik terv is született, lényegesen más műszaki tartalommal. Ezek alapján a községet átszelő mellékút minősítése megmaradna, a teherforgalmat pedig a 44-es főútra terelnék. Így nem lenne szükség jelentős kisajátításokra és a forgalomnövekedés is elviselhetőbb lenne.



Az utóbb kidolgozott két változat közötti jelentős különbség, hogy az egyik belterületen, a már meglévő nyomvonalon vezetné a forgalmat óránként 30 kilométeres sebességcsökkentéssel és állandó sebességméréssel. Ezzel szemben a másik, összességében a harmadik változat számol a belterületet elkerülő, nagyjából 3 kilométeres útszakasszal is.



A szentkirályiak több mint fele, 866 választópolgár végül a harmadik változatra, a "mellékút kerékpárúttal és belterületi elkerülővel" lehetőségre szavazott, ami 95,6 százaléka az érvényesen szavazóknak.