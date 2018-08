Közlekedés

Díjmentes a közlekedés az M6-os autópálya egy szakaszán

hirdetés

Az M0-ás autóút fejlesztési munkálatai miatt díjmentesen közlekedhetnek az autósok keddtől az M6-os autópálya M0-ás autóút - Érd észak csomópont közötti szakaszán, Érd irányában, a visszafelé tartó szakasz azonban továbbra is fizetős - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden az MTI-t.



A szakasz a fejlesztési munkálatok miatt bevezetett korlátozások feloldásáig használható ingyenesen.



A közlemény szerint: az M0-ás autóút déli szektorán, az 51-es főút és az M6-os autópálya közötti szakaszán található hidakat felújítják, az M1-es autópálya felé vezető oldalt pedig ezzel egy időben beton burkolatúra építik át. A technológiája megköveteli, hogy az érintett pályaoldalt teljes egészében a kivitelezés idejére szakaszosan lezárják - írták.



Az elmúlt hetekben a közútkezelő kiépítette azokat a forgalomtereléseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a felújítások mellett 2x2 sávon haladhasson a forgalom.



A munkálatok miatt keddtől nem lehet kihajtani az M1-es felé vezető oldalról az M6-os autópályára és Nagytétény, Budatétény felé. Az erre közlekedők a 6-os számú főúti csomópontban hagyhatják el az autóutat és a 6-os számú főúton keresztül érhetik el úti céljukat.



Továbbá az M5-ös autópálya felé vezető oldalról nem lehet majd a 6-os főútra balra kanyarodni Érd, Pécs felé. Az erre közlekedőknek az autóútról korábban kell lehajtaniuk és az M6-os autópályán közlekedhetnek, amelynek az M0 autóúttól Érd észak csomópontig tartó szakasza díjmentesen vehető igénybe.



Az M0-ás autóút munkaterületei mellett többnyire 60 kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben, amire az autóút felett található változtatható jelzésképű táblákon is felhívják a figyelmet - ismerteti a közútkezelő.



Arra is felhívják a figyelmet, hogy még indulás előtt célszerű az aktuális forgalmi helyzetről tájékozódni az Útinformnál telefonon, vagy az utinform.hu weboldalon.