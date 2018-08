Közlekedés

Csak óvatosan, ha külföldön autózik!

Érdemes komolyan venni a külföldi gyorshajtási bírságokról szóló értesítéseket, a magyar rendőrség ugyanis már behajthatja a jogerőre emelkedett határozatok nyomán a büntetéseket.



Honlapján hívta fel az autósok figyelmét az Országos Rendőr-főkapitányság arra, hogy január 1-je óta már a külföldön elkövetett, ám Magyarországon csupán a közigazgatási bírsággal sújtható közlekedési szabálysértések – mint például a gyorshajtás vagy a biztonsági öv bekötésének elmulasztása – nyomán született határozatokból fakadó pénzbírságot is behajtják. Sőt, a változás jogi személyekre, tehát a céges gépkocsikra is vonatkozik.



Kovács Kázmér, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese a következőket tanácsolta az autósoknak. Nem szabad nemtörődömnek lenni, ha valaki külföldről szabálysértési határozatot kap – hangsúlyozta. Ha vitatjuk a cselekmény elkövetését, érdemes jogorvoslati kérelmet benyújtani. Amennyiben ezt nem tesszük meg, jogerőre emelkedik a határozat, és a nemzetközi jogsegély alapján a magyar hatóságok is végrehajtást fognak kezdeményezni – tette hozzá a szakember az Inforádiónak.



A magyarországi végrehajtás tehát csak a külföldi hatóságoknál már jogerőre emelkedett határozatok nyomán lehetséges – hangsúlyozta Kovács Kázmér.