Közlekedés

Aki teheti, kerülje el az M0-s autóút déli szektorát!

Az M0-s autóút déli szektorán az eddigieknél is intenzívebb forgalom tapasztalható, még a csúcsidőszakokon kívül is. Az autóút mindkét irányában telítettek a sávok, napközben közel 10 kisebb-nagyobb koccanásos, utoléréses baleset nehezítette és jelenleg is nehezíti a közlekedést.



Az M1-estől az M5-ös irányába a balesetek mellett a jóval nagyobb nemzetközi forgalom is lassítja az előrehaladást, az Útinform adatai szerint ezen a szakaszon jelenleg 30-35 perccel hosszabb a menetidő, de tulajdonképpen órányi csúszásra lehet számítani.



Az M7-es felé tartó oldalon is már jóval hosszabb menetidővel számolhatnak az autósok. Ráadásul a pénteki munkavégzés után várhatóan többen is a Balatonra utaznak, ezért 16 óra óta még ennél is nagyobb a torlódás, az M7-es autópályán is már szinte áll a közlekedés a magyar tenger irányába az egyes szakaszokon.



Az autóút ezen szektorában néhány nap múlva teljes körű hídfelújítási és burkolat fejlesztési munkák indulnak, az ehhez kapcsolódó terelés kiépítése is a finisében van, így a megszokott 2x3 sáv helyett 2x2 sáv áll a közlekedők rendelkezésére - tájékoztatta a ma.hu-t a Magyar Közút Nonprofit Zrt.