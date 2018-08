Autó

A győztest úgy tolta be csapattársa ünnepelni - videó

hirdetés

Bár a New York állambeli Watkins Glen International versenypályán a hétvégén a NASCAR Hírességek Csarnokába beválasztott Bill Elliott fia, Chase Elliott első futamgyőzelmét szerezte a sorozatban, mégsem ez vitte el a show-t. A siker után ugyanis a hétszeres bajnok csapattársa, Jimmie Johnson tolta meg Elliottot, hogy az bejusson a garázsba.



Elliott kocsijából egyszerűen kifogyott a benzin a levezetőkörön, így apja kérését sem tudta teljesíteni, aki a csapatrádióban biztatta fiát, hogy gumiégetéssel ünnepelje első győzelmét. Bill Elliott volt a csapat kisegítő spottere, vagyis aki segít a pályán levő forgalmat, illetve a többiek haladását figyelni.



A csapatmunkával is megszerzett siker szimbolikus is volt, hiszen ez volt a Hendrick Motorsport 250. győzelme a NASCAR Sprint Cupban.