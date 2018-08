Közlekedés

Kedvezményesen lehet utazni a MÁV-val a Sziget Fesztiválra

Ötven százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a MÁV-START azoknak, akik az augusztus 8. és 15. között rendezett Sziget Fesztiválra utaznak. 2018.08.07 10:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közleményben azt írták, a kedvezmény kizárólag másodosztályú, belföldi utazásra, a budapesti Keleti, Nyugati és Déli pályaudvarra, illetve Kelenföld, Kőbánya-Kispest és Zugló állomásokra induló vonatokra vehető igénybe bármely belföldi állomásról.



Első osztályú utazáskor ki kell fizetni a teljes árú kocsiosztály-különbözeti díjat, valamint az igénybe vett vonat típusának megfelelő pót-, illetve helyjegyet is. Feláras vonattal történő utazás esetén pedig meg kell váltani a vonatra érvényes helyjegyet, pótjegyet - tették hozzá.



A félárú jegy igénybevételéhez a jegypénztárnál kell jelezni, hogy az utas a Szigetre utazik. Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra lebélyegeztetéssel vagy a belépő felmutatásával érvényes. A bélyegzés helyszíne a Sziget városközpontban található MÁV-START-os mobilpénztár-autónál lesz, annak elmulasztása vagy a karszalag hiánya esetén az alkalmi menettérti jegyet a jegyvizsgáló teljes árú menetjegyre egészíti ki, és az előírt pótdíjat is felszámítja a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt - tudatták.



A helyszíni jegypénztár augusztus 8. és 14. között 11-től 20 óráig lesz nyitva, a mobilpénztár 15-én már nem lesz a Szigeten. A helyszínen nemzetközi menetjegyváltásra is lesz lehetőség, valamint húsz százalékos kedvezménnyel kaphatók menetjegyek a MÁV-START szolgáltatási területén bármely viszonylatra, igény szerint egy útra vagy menettérti útra - ismertették.



A mobilpénztárban kizárólag a rendezvény fizetőeszközével, a FestiPay kártyával lehet majd fizetni - tette hozzá a MÁV.



A társaság kitért arra is, hogy a szentendrei HÉV (H5) a fesztivál ideje alatt sűrűbben, hatkocsis szerelvényekkel közlekedik, a Batthyány tér és a Filatorigát megállóhely között éjszaka negyedóránként jár majd.



A HÉV vonalain a fesztiválbérlet, és bizonyos jegyek korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül. Bővebb információk itt találhatók.