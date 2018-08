Autópiac

Már négy német tartomány verseng a Tesla európai gyárberuházásáért

Már négy német tartomány küzd azért, hogy az elektromos meghajtású autókat gyártó amerikai Tesla európai üzemének helyszíne lehessen, a Süddeutsche Zeitung című lap csütörtöki jelentése szerint a Saar-vidék, Baden-Württemberg és Rajna-vidék-Pflaz után Bajorország is beszállt a versengésbe.



Franz Josef Pschierer tartományi gazdasági miniszter a müncheni lapnak elmondta, hogy már fel is vették a kapcsolatot a kaliforniai céggel. Bajorország kiváló körülményeket biztosít a Tesla beruházásához - emelte ki a tárcavezető.



A kormány a tartomány északkeleti részén, a német-cseh határ térségében fekvő Hof városát ajánlja a Tesla figyelmébe. A bajor gazdaságfejlesztési ügynökség nemrégiben képviseletet nyitott városban, és mindenben a beruházó segítségére lehet - mondta a miniszter.



A Tesla az autók mellett akkumulátorokat is gyártó üzemének, az úgynevezett Gigafactory-nek keres helyszínt Európában.



Elon Musk elnök-vezérigazgató egy júniusi Twitter-bejegyzésében jelezte, hogy Németország is az esélyesek között van. A The Wall Street Journal című amerikai üzleti lap pedig július végén bennfentes forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Tesla a holland hatóságokkal és két német tartománnyal tárgyal a beruházásról.



A legismertebb német ágazati elemző, Ferdinand Dudenhöffer a Süddeutsche Zeitungnak azt mondta, hogy a Tesla tetemes vesztesége ellenére érdemes küzdeni a beruházásért, főleg az akkumulátorgyártás miatt. Németországnak igyekeznie kell, hogy vonzóvá váljon az akkumulátorgyártás nemzetközi szereplőinek számára - húzta alá a duisburgi-esseni egyetem (UDE) autóipari kutatóintézetének (Center Automotive Research - CAR) társigazgatója.



Az majd csak két év múlva derül ki, hogy a Tesla egyáltalán fennmarad-e, vagy csődbe megy, "de ha Musknak sikerül az áttörés, a legnagyobbak közé kerül", ezt az esélyt pedig nem szalaszthatja el Németország - mondta a szakértő.



A Tesla megduplázta veszteségét a második negyedévben, szerdán közölt adatai szerint 718 millió dollár (197,4 milliárd forint) részvényesekre jutó nettó veszteséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 336 millió dollárral, forgalma viszont 40 százalékkal, 4 milliárd dollárra növekedett. A cég három hónap alatt 53 339 kocsit gyártott és 40 768-cat szállított ki a megrendelőknek.