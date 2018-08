Brutális felvétel: autókkal együtt omlott be a parkolóház teteje

Autókkal teli többemeletes parkolóház felső szintje omlott le, rászakadva közvetlen az alatta lévő emeletre, ahol szintén jó pár autó parkolt. Az eset a Texas állambeli Irvine-ban történt, legalább 21 járművet tört össze az omlás.



A hírek szerint senki sem tartózkodott a parkolóban, így személyi sérülés nem történt, a romok alatt sem találtak egyelőre áldozatokat.

Part of a multi-story parking garage collapses in Irving, Texas, burying 21 vehicles under thousands of pounds of debris. https://t.co/euaevzofcy pic.twitter.com/8YZ32Pn94e