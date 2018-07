Közlekedés

Szakértő: az életkor nem feltétlenül határozza meg a járművezetői képességet

Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szerint az életkor nem feltétlenül határozza meg a járművezetői képességet; ha egy ember egészségi állapota megengedi, akár 90 évesen is vezethet.



A szakértő M1 aktuális csatorna keddi műsorában hozzátette: látott már 80 év feletti nagyon biztonságosan vezető és 30 év körüli teljesen alkalmatlan sofőrt is.



Elmondta: az időskori vezetésnek számos feltétele van, s ha például egy idősebb sofőr balesetet okoz, akkor nagy eséllyel pályaalkalmassági vizsgát kell tennie, egyes megyékben ez már 60 év feletti autósokra is vonatkozik.



A vezetői alkalmasságot elsősorban az illetékes minisztérium pályaalkalmassági vizsgálati hatósági főosztálya állapítja meg, a vizsgálat reflextesztből és pszichológiai részből áll, esetenként közlekedéspszichológus és igazságügyi szakértő segítségével hozzák meg a döntést - fűzte hozzá.



A szakjogász arra is kitért, hogy ha egy sofőrt bűncselekmény miatt nem kategóriakorlátozás szintjén tiltják el a vezetéstől, akkor kötelező az utánképzés.



Magyarországon tízévente, 40 év felett ötévente, majd a kor előrehaladtával kétévente kell meghosszabbítani a vezetői engedélyeket - emlékeztetett Borbély Zoltán.