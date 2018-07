Betegség

Marchionne betegsége miatt új vezérigazgatót neveznek ki a Fiat Chrysler autógyár élére

Sergio Marchionne betegsége miatt új vezérigazgatót neveznek ki a Fiat Chrysler autógyár élére - adta hírül detroiti keltezéssel a The Wall Street Journal című lap.



A lap információi szerint szombaton Torinóban tartott ülést a Fiat Chrysler igazgatótanácsa és azt a döntést hozta, hogy Mike Manley, a cég terepjárógyártással foglalkozó részlegének vezetője veszi át Marchionne helyét. Sergio Marchionne ugyanis a hónap elején műtéten esett át, állapota drámaian romlik, és már nem lesz képes az amerikai-olasz vállalatóriás irányírására.



Az 54 éves, brit születésű Manley 2000-ben csatakozott a DaimlerChrysler vállalathoz, és 2009 óta, vagyis amikor a Fiat és a Chrysler éppen Sergio Marchionne irányításával egyesült, a terepjáró részleget vezette. A The Wall Street Journal iparági információi szerint ez a Fiat Chrysler legjövedelmezőbb részlege.



John Elkann elnök - aki a Fiat-alapító Agnelli dédunokája és a cég 43 százalékos tulajdonosa - az igazgatótanácsi ülésen kijelentette: ez a lépés ugyan "még néhány órával ezelőtt is képtelenség lett volna", de biztosítja a vállalat stabilitását. Elkann a cégvezetés "személyes fájdalmát" hangsúlyozta a döntés bejelentésekor.



A The Wall Street Journal szintén hosszasan méltatta a 66 éves Sergio Marchionnét, aki már korábban bejelentette, hogy a Fiat Chrysler éléről várhatóan a jövő év áprilisában visszavonul, de a Ferrari elnök-vezérigazgatói posztját megtartja. A Ferrari 2016-ban vált ki a Fiat Chryslerből. A luxus-sportkocsikat gyártó Ferrari külön közleményben jelentette be, hogy az elnöki posztot Marchionne helyett John Elkann, a vezérigazgatói teendőket pedig Louis Camilleri, a Philip Morris International elnöke veszi át.



A Fiat Chrysler nem közölt részletesebb információkat Sergio Marchionne betegségéről, de a hónap elején közleményben tudatta, hogy a szakember vállműtéten esett át. Mostani közleményében pedig "mély sajnálattal" tudatta, hogy "váratlan komplikációk léptek fel" a menedzsernél, akinek állapota "jelentős mértékben rosszabbodott". A Fiat Chrysler szóvivője által kiadott közlemény együttérzését fejezte ki Sergio Marchionne családjának, és kiemelte a vezérigazgató emberi és szakmai nagyságát.