Autózás

Járműipari mérnökhallgatók versenyeznek Zalaegerszegen

Járműipari mérnökhallgatók nemzetközi versenye tart Zalaegerszegen csütörtök óta, a Formula Student East rendezvényén 19 ország képviselteti magát 60 csapattal és 1800 résztvevővel; vezető nélküli formula versenyautókat is bemutatnak. 2018.07.21 17:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mintegy 42 milliárd forintos beruházással épülő ZalaZone járműipari tesztpályán vasárnapig tartó hallgatói konstrukciós verseny szombati sajtótájékoztatóján György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára azt mondta: a létesítmény a hazai és külföldi tehetségek vonzását is szolgálja.



Megfogalmazása szerint a magyar gazdaságfejlesztési stratégia célja, hogy minél több vállalkozás és tehetség érezze otthon magát Magyarországon, sőt vonzó legyen a környezet a külföldi tehetségek számára. A zalaegerszegi tesztpályával és a mostanihoz hasonló versenyekkel szeretnénk elérni, hogy itt legyen a világ egyik fontos járműipari fejlesztőközpontja.



Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz), a tesztpálya miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a "járműipar Szilícium-völgyét" építhetjük fel Zalaegerszegen. Emlékeztetett arra, hogy a zalai létesítményről Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalásain is szó esett egy hete Németországban, a napokban pedig Izraelben.



Az egy éve kezdődött építkezés jelenleg 35-40 százalékos készültségben van, az ősszel már egy német cég lesz az első, amelyik tesztelni fogja a járműveit. A 250 hektáron épülő tesztpályán egy smart city zóna is épül, de a kétszer kétsávos 76-os gyorsforgalmi út is csatlakozik ehhez egyedülálló technológiai fejlesztésekkel.



A tesztpálya várhatóan 2020-ra készül el, Zalaegerszeg jelenleg mintegy 4 milliárd forintos éves iparűzésiadó-bevétele várhatóan megduplázódik, vagy akár meg is háromszorozódik - jelezte a miniszteri biztos.



Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a zalai megyeszékhely a jövő városává válik a térségben zajló fejlesztésekkel, mint az M76-os okosút vagy az ötödik generációs mobilhálózat tesztkörnyezete, illetve a regionális logisztikai központ és konténerterminál.



Háry András, a ZalaZone járműipari tesztpálya ügyvezetője hangsúlyozta: a pálya specialitása, hogy önvezető járművek tesztelését is lehetővé teszi. A mostani mérnökverseny már azon a 300 méter átmérőjű dinamikus körpályán zajlik, amely első elemként készült el - jegyezte meg.



Ludwig Vollrath, a Formula Student mozgalom nemzetközi vezetője a Zalaegerszegen zajló mérnökverseny kapcsán említést tett arról, hogy világszerte majdnem 700 csapat vesz részt a mozgalomban. A belsőégésű motorral vagy elektromos meghajtással működő, illetve a vezető nélküli kategóriákban az Egyesült Államokban, Brazíliában, Kanadában, Japánban, Dél-Koreában és Európában rendeznek versenyeket, de az igazi innováció Európában és Kínában zajlik. A zalaegerszegi pálya ezért is számít kiváló központi helyszínnek a világban.