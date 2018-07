Elhozta a szalonból a 80 milliós McLarent, majd másnap rommá törte

Kárászéletű volt ez a szerelem a 80 millió forintba kerülő McLaren 720S típusú autóval, ugyanis a Fairfax megyei rendőrség szombati posztja szerint mindössze egyetlen napig tulajdonolta a járművet gazdája annak eredeti formájában. Ugyanis éppen hogy csak kigördült pénteken a szalonból, szombaton már felcsavarodott egy fára, köszönhetően annak, hogy a tulaj ki szerette volna próbálni, mekkora az autó végsebessége.

Purchased Friday. Totaled Saturday. This McLaren 720S, costing around $300,000, was destroyed today in Great Falls because of speed. The driver was taken to the hospital with thankfully only non-life threatening injuries. A reminder to slow down, or it could cost you. pic.twitter.com/XhC3LKRY1t