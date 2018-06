Baleset

Súlyos lehet Michelisz Norbert kézsérülése

A WTCR-ben szinte a teljes mezőny rommá törte a járművét, Michelisz Norbert volt az egyetlen, aki körbe tudott menni, de őt sem engedték elindulni, másnap harmadik és ötödik helyet szerzett. 2018.06.25 18:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Óriási volt a kontraszt ezen a hétvégén a Formula-1-es Francia Nagydíj számos széles bukótere és a túraautó-világkupa portugáliai versenyhétvégéjének szűk pályája között – fejtette ki az InfoRádiónak Wéber Gábor szakkommentátor, aki ezzel együtt megjegyezte, hogy nehéz a szurkolói kritikákat kivédeni. Arról is beszélt, hogy aggasztó Michelisz Norbert kézsérülése.



„Minden pályának a sajátja, hogy milyen bukóterekkel, milyen földrajzi, fizikai jellemzőkkel rendelkezik” – magyarázta Wéber Gábor, aki szerint a szurkolói hozzászólásokat, véleményeket olvasva egyik megoldás sem jó: ha van bukótér, túl könnyűnek ítélik a pályát, ha nincs, akkor pedig úgy érzik, elég egy baleset, és véget is ért a verseny, csak a szerencsén múlik, ki hogyan szerepel.



Ráadásul komoly kézsérülést is összeszedett a magyar versenyző, ami akár még súlyosabb is lehet a szakkommentátor szerint, mint amit az eddigi vizsgálatok kimutattak. „Annak kell drukkolnunk, hogy Norbi a hátralevő szlovákiai futamot, meg aztán utána a két és fél hónapos nyári szünetet úgy tudja végigcsinálni, hogy ha ez egy valóban komolyabb sérülés, esetleg egy törés, akkor ez ne nagyon befolyásolja” – fogalmazott.



A hétvégi Francia Nagydíjat megnyerve visszavezette a vezetést a Formula-1-es pontversenyben a brit Lewis Hamilton, a holland Max Verstappen és a finn Kimi Raikkönen előtt. Az eddigi éllovas német Sebastian Vettel ezúttal ötödik lett. A Ferrari versenyzője a rajt után ütközött a Valtteri Bottasszal, és ezért később öt másodperces büntetést kapott. Wéber Gábor szerint egyértelműen Vettel hibázott, fel kellett volna mérnie, hogy a finn pilóta nem fogja feladni pozícióját. A szakértő kételkedik abban, hogy az 5 másodperces büntető elegendő volt-e, hiszen így is nagy volt a különbség a vétkes és a vétlen autós között.



Hamilton nagyon kényelmes, könnyű versenyt futott, és olyan tempóval mehetett végig, ami neki tökéletes.