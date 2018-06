Baleset

Több mint 80-nál szakadt ki a Jeep kereke, letarolta a szemből érkező Nissant - videó

A felvétel tökéletesen megmutatja, milyen kárt tud okozni egy nagy sebességnél elszabadult kerék. 2018.06.16 06:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Alapszabály, hogy a járművek kerekeit rendszeresen ellenőrizni kell, többféle szempontból is. Sokan láttunk már lerepülő dísztárcsát, egy elszabadult kerék a kilazult vagy nem megfelelően megszorított csavarok miatt komoly balesetet képes okozni.



A hvg.hu szúrta ki az alábbi felvételt, amely az amerikai I-66-os autópályán készült, valahol Virginiában. A kamerával szerelt autó a kamera adatai alapján nagyjából 83 km/h-val haladt, az előtte haladó Jeep pedig ha távolodott is tőle, látszólag nem gyorsan, így körülbelül ő is ekkora sebességgel közlekedhetett.



Az egyik pillanatban aztán a Jeep bal első kereke kiszakadt, és elindult az autópálya közepe felé. A sofőr szerencsére le tudott húzódni és meg is állt az autójával, a kerék azonban önálló életre kelt...