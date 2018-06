Vasúti közlekedés

Több vonat indul nyáron a Balatonra és a Velencei-tóhoz

hirdetés

A MÁV-Start több járatot és korszerűbb szerelvényeket közlekedtet az utazási igényekhez igazodó nyári vasúti menetrendben a megnövekedő utasforgalom kiszolgálására főleg a Balaton és a Velencei-tó térségében - mondta Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.



A MÁV-Start augusztus 26-áig érvényes nyári menetrendje június 16-án lép életbe.



Csépke András hangsúlyozta, hogy 2018 nyarán is az utasszám és a bevétel növekedésére számítanak.



Tavaly nyáron a balatoni járatokon 8,6 százalékkal nőtt az utasszám, 1,4 millióan utaztak vonattal, 113 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. A balatoni vonatokon az árbevétel 8,1 százalékkal, mintegy 105 millió forinttal nőtt a nyári időszakban az előző évhez képest - tette hozzá.



Csépke András elmondta, hogy a MÁV-Start árbevétele annak ellenére növekszik, hogy a tavaly decemberben a menetrend váltáskor az online és automatás jegyvásárlásra kedvezményeket vezettek be. A MÁV-Start idei első öt havi árbevétele 218 millió forinttal nőtt az előző év azonos időszakához képest, úgy, hogy az új kedvezmények igénybe vételével 330 millió forintot takarítottak meg az utasok.



A MÁV-Start vezérigazgatója kitért arra, hogy a dél-balatoni vasútvonal felújítása révén csökken a menetidő és javul a menetrendszerűség, azaz pontosabban közlekednek a vonatok.



Lóczi Csaba, a MÁV-Start Zrt. értékesítési igazgatója elmondta, hogy a szombaton életbe lépő nyári vasúti menetrendben a Balaton északi és déli partján korszerű, légkondicionált motorvonatok, InterCity-kocsik, hétvégén plusz vonatok közlekednek, amelyek többségén a kerékpárszállítás lehetőségét is biztosítják.



Az értékesítési igazgató ismertette, hogy expresszvonatok közlekednek Budapestről két óránként Nagykanizsára Tópart, illetve Keszthelyre Balaton expressz néven.



Budapest és Siófok között hétvégenként 90 darab személyszállító vonat közlekedik majd átlagosan 30 percenkénti indulással - emelte ki Lóczi Csaba.



Az értékesítési igazgató elmondta, hogy az idén is lesz 30, 60, 90 napra váltható Balaton-bérlet, amelynek az ára csökkent. Az interneten és a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül a csúcsidőn kívül közlekedő vonatokra szóló e-vonatjegyek 20 százalékkal olcsóbban válthatók a Balatonhoz is - tette hozzá.



Az idén nyáron is közlekednek az Adriai tengerhez vonatok Budapestről, oda-vissza 49 euróért - hívta fel a figyelmet Lóczi Csaba.