30 rendőr üldözött egy lopott harckocsit - elképesztő felvétel!

Nem kevesebb, mint 30 rendőrautó üldözte azt a - minden bizonnyal lopott - tankot, ami az észak-amerikai kontinenst átszelő I-85-ös és I95-ös autópályán száguldozott az USA-ban. Nagy nehezen végül sikerült megállítani a katonai járművet, vezetőjét azonnal letartóztatták. Szerencsére senki sem sérült meg a szürreális hajsza közben.

Brother in law is a SWAT officer in the #RVA area and snapped this picture tonight of the crazy tank like vehicle that fled from Fort Pickett. Chase ended downtown near the Children's Hospital. pic.twitter.com/4GYy7r0BC6