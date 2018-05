Gyorshajtás

Rendőrségi magyarázat: a jelöletlen autókkal a veszélyes sofőröket szűrik ki - videó

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken honlapján közölte: a járőrautókkal a mások életét is veszélybe sodró sofőröket kevésbé lehet kiszűrni, mert a szabályokat jellemzően csak addig tartják be, amíg látják a rendőröket.



A rendőrség a balesetek megelőzésért kombináltan alkalmazza az álló és a menet közbeni méréseket - tették hozzá.



A rendőrség korábban is használt közlekedésrendészeti ellenőrzés céljából civil gépjárműveket. A baleseti helyzetre tekintettel április 16-án felújított és hitelesített FámaLézer készülékekkel szereltek fel ezeket a gépkocsikat - olvasható a honlapon.



A közösségi médiában terjedő hírekre, amelyek szerint a civil autókkal gyorshajtásba hajszolják az egyébként szabályosan közlekedő sofőröket, úgy reagáltak, hogy a rendőrnek nem érdeke a bírság kiszabása.



A menet közbeni mérésekre alkalmas kocsival nem kell a mért járművel azonos sebességgel, ugyanabban a sávban haladni. A szabályszegésen ért járművet pedig ott állítják le, ahol azt biztonságosan meg lehet tenni, tehát autópálya leállósávjában nem - magyarázták.