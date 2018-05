Folyékony csokoládé árasztotta el az autópályát

Felborult egy kamion a Varsó melletti autópályán. Több tonna folyékony csokoládé borította be az úttest mind a hat sávját.



Az útra szilárdult, ragadós csokoládét még órákig nem fogják tudni feltakarítani. A közlekedés mindkét irányban leállt.



A felolvasztáshoz forró vízre lesz szükség. A teherautó vezetőjének eltört a karja, de más nem sérült meg a csokicunamiban.

Liquid chocolate has stopped traffic on the motorway A2 in Poland in both directions and now it's solidifying 🤣🤣 Not quite funny I know. pic.twitter.com/Cq4S1Vl21D