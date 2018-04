Vasúti közlekedés

Villamos motorvonatok közlekednek az esztergomi vonalon

A MÁV közleményében azt írták, a jelenlegi menetrend várhatóan május 20-ig marad érvényben, utána a gyorsított vonatokkal 62 perc alatt el lehet majd jutni Budapestről Esztergomba.



Tudatták, az eddigi dízelüzemű Siemens Desiro vonatok jelentős része a Budapest-Lajosmizse vasútvonalra került át, kisebb részük péntektől a Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vasútvonalon jár majd. Az esztergomi vonalon két kora reggeli időpontban továbbra is Desiro-szerelvény közlekedik - tették hozzá.



Hangsúlyozták, az olcsóbb villamos áramnak és a fékezési energia visszatáplálásának köszönhetően az esztergomi vonalon éves szinten mintegy 260 millió forinttal csökken a vasúttársaság energiafelhasználása a Desiro vonatokra számított gázolajkiadáshoz viszonyítva.



A közlemény szerint az új Stadler FLIRT vonatok akadálymentesítettek, 211 ülőhelyesek, utastájékoztató-rendszerrel, légkondicionált, tágas, kerekes székek és kerékpárok szállítására is alkalmas utasterekkel, mozgáskorlátozottak által is használható mosdóval, WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal rendelkeznek.



A FLIRT-flotta egységei eddig a Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Vác vasútvonalakon jártak. Ezeken a vonalakon továbbra is rendszeresen közlekednek FLIRT motorvonatok, de az utasok átmenetileg hagyományos, mozdonyból és kocsikból összeállított szerelvényekkel is utaznak, a már megrendelt 11 darab emeletes KISS motorvonat 2019-es forgalomba állásáig - olvasható a honlapon.