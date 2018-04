F1

Eladó a világ legdrágább rendszáma

Eladó a világ legdrágább rendszáma. Afzal Kahn, a Kahn Design, a Project Kahn és a Chelsea Truck Company vállalatok tulajdonosa még 2008-ban vásárolta a különleges, "F1" feliratot 440 ezer fontért (mai árfolyamon 157 millió forint).



Ebből is látszik, hogy az olyan országokban, mint Nagy-Britannia, ahol nincs fix karakterszámhoz kötve a rendszám, egyesek egészen elképesztő összegeket képesek kiadni egy egyedibb azonosítóért. A szigetországban a rendszám nem az autóhoz, hanem annak tulajdonosához kötődik, így átruházható másra.



Kahn ezzel most élni is kíván. A RegTransfers oldalán 12.009.995 fontért, azaz közel 4,3 milliárd forintért kínálja eladásra a különleges rendszámpárost. Ez azonban egy nettó összeg, így 20%-os ÁFA adódik hozzá a vásárláskor, ezzel pedig egész pontosan 14,412,093 fontra, vagyis 5,14 milliárd forintra nő a kifizetendő összeg.



A milliomos egyébként legtöbbször Bugatti Veyron típusú autóján "viselte" a különleges feliratot.