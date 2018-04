Verseny

Michelisz újra a pályán, rajtol az első WTCR-idény

Tíz versenyhétvégén összesen harminc futamot rendeznek idén a most hétvégén induló túraautó Világkupában. A sorozat második versenye április végén a Hungaroringen lesz majd. 2018.04.06

A hétvégén Marokkóban elrajtol a túraautó-világbajnokságot felváltó túraautó Világkupa-sorozat, a WTCR. A mezőnyben ott lesz a Hyundai-jal rajthoz álló Michelisz Norbert, a tavalyi vb-ezüstérmes, kétszeres privát világbajnok is. De a mezőnyben olyan neveket találhatunk, mint például a négyszeres világbajnok Yvan Muller, a tavalyi világbajnok Thed Björk, a 2012-es első Robert Huff vagy a 2009-es világbajnok Gabriele Tarquini.



Magyar csapat is versenyez a sorozatban:

Zengő Zoltán két autót indít a világkupán. A Seatokat a 23 éves Nagy Norbert Európa-bajnoki bronzérmes versenyző és a 22 éves Szabó Zsolt vezeti majd.



Michelisz Norbert szerint nagyon színvonalas mezőny gyűlt össze, ami garancia arra, hogy jó versenyeket láthatnak majd a nézők. Hozzátette, hogy különösen várja már az első, marokkói hétvégét, még úgyis, hogy ez a pálya nem tartozik a kedvencei közé.



A szezonnyitón a pálya egy falakkal körülvett aszfaltcsík, amelyen a legkisebb hiba is kieséshez vezethet. A legnagyobb gondot ugyanakkor Michelisz Norbert szerint nem ez jelenti majd.



"Szerintem a fő nehézség a fék menedzselése lesz. Tavaly is tapasztaltuk, hogy borzasztóan nehéz egy futamot úgy teljesíteni, hogy ne melegedjen fel a fék.



A fő kihívás az lesz, hogy okos, taktikus versenyzéssel, lehetőleg jó köridőket produkálva, tudjam majd beosztani az autó fékjét. Ez azért is lesz nehezebb, mint tavaly, mert az idei autók nagyjából 160-180 kilogrammal - büntető súlytól függően - nehezebbek lesznek. Ez a plusz súly a fékeknek is sokkal nagyobb megterhelést jelent" - tette hozzá.



A Világkupában a versenyhétvégék lebonyolítása is változott:



- Szombaton két szabadedzést és egy időmérő edzést, majd egy futamot rendeznek.

- Vasárnap újabb időmérő edzés, és két verseny következik, így egy hétvégén összesen három futamot értékelnek majd különböző súllyal. A szombati versenyen a győztes 27, a vasárnapi első futamon 25, a másodikon pedig 30 pontot kap majd, de a vasárnapi időmérő edzés első öt helyezettje is gazdagabb lesz néhány ponttal.