Közlekedés

Megkezdődött az M1-es autópálya nagyobb mértékű felújítása

Megkezdődött csütörtökön az M1-es autópálya nagyobb mértékű felújítása, a Hegyeshalom felé vezető oldalon összesen 14 kilométeren cserélik ki az útburkolatot.



A Magyar Közút csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint 4,1 milliárd forintos hazai forrásból mintegy 14 kilométernyi teljes körű felújítás valósulhat meg. A kivitelezők először a fővároshoz közeli szakaszon kezdhették el az ideiglenes forgalomtechnika kiépítését, csütörtöktől pedig a kivitelezési munkálatok is elindultak.



A beruházás első ütemében, április 29-ig a 16-os és a 17-es kilométerszelvények között az M0-s autóút M1-es autópályához csatlakozásában 1-1 sávot zárnak le a szakemberek az M1-esen és az M0-áson is. A második ütemben április 30. és június 3. között a 16-os és 19-es kilométerszelvények között az M0-ás fonódó szakaszából egy sávot, az M1-es autópálya három sávos szakaszából a kapaszkodó és leálló sávot zárják le. A harmadik ütemben, június 4. és július 16. között ugyanezen a szakaszon az M1-es autópálya belső két sávja lesz lezárva, a kapaszkodósávos szakaszon ekkor 2 forgalmi sávon haladhat a forgalom.



A kivitelezési munkák ideje alatt az érintett szakaszokon a járművek legfeljebb 60 kilométer/órás sebességgel haladhatnak. A felújítás során a kapaszkodósávban új alapréteget fektetnek le, a haladó sávban kötő és kopóréteget cserélnek, míg az előző sávban kopóréteg cserét és részlegesen a kötőréteg cseréjét végzi el a kivitelező.



Ezen munkák befejezését követően augusztusig újabb, mintegy 12 kilométeres szakaszon indulnak el hasonló volumenű és műszaki tartalmú munkálatok.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen munkákon kívül a Hegyeshalom és Budapest felé vezető oldalon is folyamatosan végez lokális és nagyfelületű javítási munkákat - írták a közleményben. A folyamatos munkavégzések miatt az autósok rendszeresen találkozhatnak az M1-es autópályán munkaterülettel és közlekedésbiztonsági okokból lezárt szakaszokkal is, ahol ütemezetten fognak beavatkozni a szakemberek.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a korlátozások miatt rendszerint jelentősebb torlódások is kialakulhatnak a pályán, ezért az autósoknak érdemes még utazásuk előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.