Megnyílt a Bácsszentgyörgy és Haraszti közötti határátkelőhely

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen hangsúlyozta: Szerbia mára Magyarország legfontosabb partnerévé vált a nyugat-balkáni térségben.



A jó kapcsolat alapja, hogy a szerb kormány erőforrásként és nem tehertételként tekint a vajdasági magyarokra, akárcsak a magyar kormány a Magyarországon élő szerb nemzeti közösségre - mondta.



A magyar kormány azt gondolja, hogy Szerbiának igenis az Európai Unióban van a helye, és ennek a véleményének hangot is ad - fogalmazott. Azt mondta, ha minden szomszédos ország olyan tisztelettel viszonyulna, és csak megközelítően annyi jogot adna a területén élő magyar nemzeti közösségeknek, mint Szerbia, akkor a Kárpát-medencében sokkal kevesebb feszültség lenne.



Beszélt arról is, helytelennek tartja, hogy az Európai Bizottság 2025-ben jelölte meg a szerb csatlakozási folyamat végét, holott Szerbia ennél sokkal hamarabb készen áll majd, amihez a magyar kormány minden támogatást biztosít.



A határátkelőhelyről szólva hangsúlyozta: ha egy ország nem tudja megvédeni a határait, nem tudja garantálni polgárainak biztonságát. Ennek különös jelentősége van most, amikor az ENSZ-ben zajló viták során "azt próbálják lenyomni a torkunkon", hogy a határsértés nem bűncselekmény, hanem adminisztratív kérdés - fogalmazott.



A miniszter hangsúlyozta: Magyarországra a jövőben is csak szabályosan, a nemzetközi és a magyar előírásoknak megfelelően, a határátkelőhelyeken lehet átjönni. A magyar honvédek és rendőrök a határainkon megnyilvánuló betörési kísérleteket ezután is "vissza fogják verni". A határsértést továbbra is szigorúan büntetik majd, és a magyar nemzeti szuverenitás ellen elkövethető egyik legsúlyosabb bűncselekménynek tekintik majd. Nekünk Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első - jelentette ki.



Ugyanakkor a tisztességes szerb és magyar embereket, akik jó szándékkal és a szabályok betartásával akarnak átkelni egyik országból a másikba, határátkelőhelyek építésével segítik - emelte ki. Hozzátette: Bácsszentgyörgy és Haraszti között eddig 50 kilométert kellett autózni, hogy meglátogathassák egymást az emberek, a jövőben azonban már csak néhány percnyi útra lesznek egymástól.

A 164 kilométernyi magyar-szerb határszakaszon mostantól már nyolc határátkelőhely van. Bácsszentgyörgynél reggel hét és este hét óra között kelhetnek át Szerbia, Magyarország és az Európai Unió többi országának polgárai.



Szijjártó Péter bejelentette: még idén elkezdik megépíteni a Kübekháza és a vajdasági Rábé közötti határátkelőhelyet.



Ivica Dacic szerb miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter azt mondta: Magyarország és Szerbia kapcsolatai "történelmi csúcsot" értek el. Az új határátkelőhely pedig további lehetőségeket jelent. Kiemelte: Szerbia továbbra is következetesen a sokoldalú és jószomszédi kapcsolatok fejlesztésében lesz érdekelt, mivel mindkét ország megértéssel viseltet a tartós értékeket képviselő nemzeti kisebbségek iránt.



A Szerbia és Magyarország közötti, már nagyon sok kihíváson átesett "együttműködés hídját" tovább erősítik majd - jelentette ki.



A szerb külügyminiszter szerint országuk mindent elkövet, hogy a kiérdemelt helyet foglalhassa el a nemzetközi közösségben. Azt mondta, elszántak abban is, hogy az Európia Unió támogatásával együttműködjenek a pristinai hatóságokkal Koszovó státusának rendezéséről, de a várt eredmény eddig elmaradt. Szerbia nyíltan és minden rejtett cél nélkül állt hozzá a tárgyalásokhoz, de Pristina különböző külföldi támogatók segítségével elhalasztja, nem teljesíti a brüsszeli párbeszédből eredő kötelezettségeit - mondta.



Beszélt arról is, hogy véleményüket a közös európai keresztény elvekre építve alakítják, és örömét fejezte ki, hogy Magyarország megérti törekvéseiket. Meg van róla győződve, hogy a két ország közötti együttműködésnek még számos olyan területe van, amelyet a kölcsönös bizalomra építve fejleszthetnek - jelentette ki Ivica Dacic.