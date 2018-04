Baleset

Nem tudott kijönni a Dunából a városnéző vízibusz

Vasárnap este benn rekedt a Dunában a River Ride úszó busza, szerencsére eddig 11 ezerszer sikeresen kijöttek a vízből. 2018.04.02 14:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: Index olvasó

A cég budapesti városnéző túrákat szervez a különleges kétéltű járművel, aminek fénypontja, amikor a busz egy szakaszon belemegy a Dunába, és városnéző hajóként funkcionál - írja az Index, aki fotót is kapott egy szemtanútól.



A 2009 óta működő szolgáltatás a weboldalán azzal hirdeti magát, hogy "Sokak szerint a legnagyobb előnyünk, hogy be tudunk menni a Dunába. Szerintünk az fontosabb, hogy ki is tudunk jönni belőle."



A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az eset a 13. kerületben, a Dráva utca végénél lévő feljárónál történt. A helyszínre riasztott fővárosi hivatásos tűzoltók három utast segítettek a partra. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg.



Az érintett cég vezetője megírta a lapnak, hogy nem történt műszaki hiba, és végül külső segítség nélkül jött ki a busz a vízből, csak előtte vissza kellett jutnia oda. Egyébként pedig 8,5 év alatt 11 ezerszer sikeresen teljesítették már ezt a feladatot.