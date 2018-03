Közlekedés

Elektronikus autópályadíj-rendszert vezet be Szlovénia a 3,5 tonna feletti gépjárművekre

Vasárnaptól elektronikus autópályadíj-, úgynevezett DarsGo rendszert vezet be Szlovénia a 3,5 tonna feletti gépjárművekre, a többi járműre továbbra is a matricarendszer lesz érvényben - közölte korábban a szlovén autópálya-kezelő vállalat (DKV).



Minden 3,5 tonna feletti járművet regisztrálni kell az új rendszerben, azokat is, amelyek jelenleg rendelkeznek Dars kártyával vagy készülékkel. A felhasználók a www.darsgo.si honlapon tájékozódhatnak.



A DarsGo rendszer nyilvántartja a jármű rendszámát és EURO környezetvédelmi besorolási osztályát. A nehézgépjármű áthaladásakor a fizetőkapuba beépített technológia észleli a járműben lévő berendezést, és a megtett távolság alapján kiszámolja az útdíjat.



A meglévő autópályadíj-rendszer 2018. március 31-én 24 óráig működik.



A DarsGo berendezések megvásárolhatók az autópályák mentén lévő üzemanyagtöltő állomásokon működő DarsGoservis ügyfélszolgálati pontokon is. A rendszerben való regisztrációhoz a jármű forgalmi engedélye és az EURO környezetvédelmi szabványnak való megfelelésről szóló igazolás szükséges.