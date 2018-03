Közlekedés

Erős forgalom várható a Csongrád megyei határátkelőhelyeken

A húsvéti ünnepek alatt az európai iskolai szünetek, valamint a szabadságukra hazatérő vendégmunkások miatt erős tranzitforgalom várható a Csongrád megyei határátkelőhelyeken, Röszkén már csütörtök délutántól kialakulhat torlódás. 2018.03.28 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szabó Szilvia, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy az eddigi évek tapasztalatai szerint már csütörtök délutántól torlódás alakulhat ki a röszkei autópálya-határátkelőhely mindkét oldalán. A hétvégén a kilépésre jelentkező személy- és járműforgalom várhatóan tovább erősödik, majd hétfőn a belépésre jelentkező utasoknak kell számítaniuk akár kétórás várakozásra is.



Ha a röszkei autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán torlódás alakul ki, a forgalmat Tompa felé terelik. A magyar, a szerb és az uniós állampolgárok - naponta 7 és 19 óra között - használhatják az ásotthalmi, a tiszaszigeti és a röszkei közúti határátkelőhelyet is.



A csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen csütörtöktől kedd hajnalig szintén kialakulhat 30-120 perc közötti várakozás.



Az utazók a határátkelőhelyek nyitva tartásáról és a valószínű várakozási időkről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.



A rendőrség kéri, hogy az autópálya-határátkelőhelyeket személyautóval fokozott óvatossággal közelítsék meg az utazók, hiszen az M5-ös és az M43-as autópályán is erős forgalom alakulhat ki.