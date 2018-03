Help

Az év végére fejlesztik ki a járművekbe utólag beszerelhető automatikus segélyhívót

A székesfehérvári Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. uniós támogatással, az év végére fejleszti ki a használt járművekbe utólag beszerelhető automatikus segélyhívó rendszert.

Az Európai Unióban az új járművekbe március 31-től kötelező beszerelni a segélyhívót.



A cég az MTI-hez eljuttatott közleményében ismerteti: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen olyan eCall fedélzeti eszközt és kommunikációs rendszert fejleszt, amely mindenkihez eljuttatja a segítséget, ezáltal csökkenthető az autóbalesetek halálos áldozatainak száma.



Idézték Léstyán Ákos tanácsadási igazgatót, aki közölte: azért döntöttek az autókba utólag beépíthető rendszer fejlesztése mellett, hogy semmilyen hátrány ne érhesse a használt gépjárművek tulajdonosait, sofőrjeit és utasait. A konzorcium a fejlesztéshez közel 679 millió forint támogatást kapott, amely a projekt összköltségének több mint 60 százalékát fedezi.



Az MTI érdeklődésére a cég arról tájékoztatott, hogy 2018 végén fejeződik be az eszköz fejlesztése, ekkortól kapható lesz a készülék, amelyet székesfehérvári üzemükben gyártanak majd. A készülék ára várhatóan 30 ezer forint lesz - tették hozzá.



Megjegyezték, hogy a segélyhívó működéséhez szükség lesz SIM-kártyára is, az ehhez kapcsolódó előfizetési konstrukciókról még egyeztetnek a mobilszolgáltatókkal.



Az Albacomp által fejlesztett automatikus segélyhívó rendszer baleset észlelése esetén automatikusan elküldi például a GPS-koordinátákat, a baleset idejét és a gépjármű azonosítóját a 112-es hívószámra, felgyorsítva ezzel a mentési folyamatot. Ezzel egy időben a rendszer automatikusan összeköti az autót a segélyhívó telefonos diszpécserével, így a balesetet szenvedő jelezheti azt is, ha szüksége van a mentőre, műszaki segítségre, valamint azt is, ha nem súlyos a baleset.



Az Európai Parlament hétfőn közölte, hogy a március 31-től életbe lépő szabályozás szerint automatikus segélyhívóval kell felszerelni minden új gyártású személyautót, kisbuszt és könnyű tehergépkocsit Európában. Az e-segélyhívó rendszertől azt várják, hogy a közutakon 50 százalékkal, a városokban 40 százalékkal gyorsítja meg a mentést, amely évente mintegy 1500-zal csökkentheti a súlyos balesetekben bekövetkező halálos esetek számát.



Az Albacomp RI Kft. alkalmazottainak száma 91. A cég 2015-ben 2,360 milliárd, 2016-ban 1,711 milliárd forint árbevételt ért el, miközben a nyilvános cégadatok szerint adózott eredménye 18,6 millió, illetve 16,6 millió forint volt.