Nem semmi

Üdítő helyett luxuskocsit ad ez az automata - videó

hirdetés

Mint az üdítők, vagy a csokik és rágók, úgy sorakoznak a veterán és vadiúj luxusautók egy szingapúri automatában. A 15 emelet magas építménynek az egész világ a csodájára jár.



Az ötlet egy szingapúri használtautó-kereskedő cégtől, az Autobahn Motorstól származik, ők építették a gigantikus épületet, melyben egyszerre 60 autó található, mindegyik luxus. Csak úgy csillog-villog az összes Ferrari, Bentley és Lexus. Nem számít, hogy használtak, így legalább picivel olcsóbban lehet hozzájuk jutni.



Hogy működik? Tulajdonképpen egy 15 emelet magasságú, a lift elvén alapuló robotgarázsról van szó. Csak ahelyett, hogy felvinne minket az emeletre, lehoz egy csodakocsit. A vásárlók érintőképernyőn választhatják ki, hogy melyik autót szeretnék megtekinteni. Az automatika pedig lehozza, így a kocsi kikérése után két perccel már lehet is csodálni.



Az automatában jelenleg a modern luxusautóktól az igazi klasszikusokig minden megtalálható. A legrégebbi darab egy 1955-ös Morgan Plus 4.



Az Autobahn Motors azért döntött az emeletes dizájn mellett, mert Szingapúrban aranyárban mérik az építési telkeket és lássuk be, látványosságnak, reklámnak sem utolsó.