Terjednek a 3D hatású zebrák

A 3D hatás elsőre nagyon meglepheti az arra közlekedő járművezetőt, hiszen vizuálisan úgy tűnhet, hogy fehér tömbök lebegnek néhány centiméterre az útburkolat felett, és ez automatikusan lassításra ösztönzi a sofőröket.

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának honlapja néhány hónappal ezelőtt számolt be arról, hogy a gyalogosok fokozottabb védelme érdekében Izland észak-nyugati részén, Isafjördur városban 3D hatású kijelölt gyalogos-átkelőhelyet alakítottak ki. Bár az ötlet eredetileg az indiai Új-Delhiből származik, a megoldás néhány ázsiai ország mellett Európában is hamar követőkre talált.



Legutóbb az északi németországi Braunschweig városában festettek fel 3D-s vizuális hatású gyalogosátkelőhelyet, amely az első ilyen jellegű speciális közúti jelzés Németországban.



A megfelelő hatást biztosító grafikai elemek a város Lehndorf kerületében vannak festve, ahol a helyiek kifogásolták, hogy a táblákkal előjelzett 30 km/h sebességkorlátozást az autósok nem kis hányada nem tartja meg, és a „hagyományos” zebrán túl gyorsan hajtanak át.



A 3D vizuális hatású kijelölt gyalogosátkelőhely alkalmazásától a helyi hatóságok a közlekedésbiztonság javulását, a haladási sebesség csökkentését, és a gyalogosok fokozottabb védelmét várják, míg a megoldás másodlagos hatása lehet, hogy az alacsonyabb sebesség a zajszint és a károsanyag kibocsátás csökkenését is eredményezi.



A 3D hatás elsőre nagyon meglepheti az arra közlekedő járművezetőt, hiszen vizuálisan úgy tűnhet, hogy fehér tömbök lebegnek néhány centiméterre az útburkolat felett, és ez automatikusan lassításra ösztönzi a sofőröket. A zebrához közeledve a 3D-s hatás folyamatosan csökken. Természetesen minden megoldáshoz hozzá lehet szokni, így a rendszeresen arra közlekedők minden bizonnyal hozzászoknak majd az elsőre igen szokatlan látványhoz. Ugyanakkor a fő cél, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre történő fokozott figyelemfelhívás a későbbiekben is megmarad.



Úgy tűnik, a 3D vizuális hatású kijelölt gyalogosátkelőhelyek terjedése tovább folytatódik, és hamarosan az ausztriai Linzben is alkalmaznak ilyen megoldást.