Halálos balesetet okozott az Uber önvezető autója

Halálos balesetet okozott az Uber önvezető autója

A baleset idején az autó önvezető üzemmódban volt, a kocsiban egy operátor is ült közben, de nem tudta megakadályozni a gázolást.

A Forbes adott róla hírt, hogy az Uber egyik önvezető autója elgázolt egy nőt Arizonában, a balesetben a nő elhunyt. Az újság azt írja, ez lehet az első olyan dokumentált baleset, melyben egy ember életét vesztette egy önvezető autó okozta balesetben.



Rendőrségi források szerint a baleset idején az autó önvezető üzemmódban volt, a kocsiban egy oparátor is ült közben, de nem tudta megakadályozni a gázolást. A nőt kórházba szállították, de nem tudták megmenteni.



Az Uber már ki is adott egy rövid közleményt, melyben biztosította együttérzéséről a családot, és kijelentette, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában. Már most borítékolható, egy egész iparágat befolyásolhat, mire jutnak majd, ki volt a felelős.



Korábban írtunk róla, a biztosítási iparágnak is komoly probléma, hogyan állapítják majd meg a felelősség kérdését, ha az önvezető autók okoznak balesetet.