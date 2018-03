Időjárás-jelentés

Megindulnak a békák - vigyázzanak az utakon!

Ezen a héten nagy erőkkel kezdődött meg a békavonulás országszerte, Hont mellett is több ezer béka kelt útra. 2018.03.18

Az InfoRádiónak a 2-es út mentén a békaterelést felügyelő Sámuel Zsuzsanna nyilatkozott. Az önkéntest csak brekimaminak nevezik a helyiek, aki családoknak, érdeklődőknek tart idegenvezetést, bemutatja a különböző fajokat és a békavonulás jelenségét.



A békák télen téli álmot alszanak, és tavasszal van a szaporodási időszakuk – tájékoztatott Sámuel Zsuzsanna, aki hozzátette: a Honti békák most bújnak elő fagymentes téli rejtekhelyeikről, és elindulnak az Ipoly-ártéri szaporodóhelyükre. Az északi településen többezer béka tanyázik, a börzsönyi barna varangy állomány legnagyobb része ott él, a magyarországi 12 békafaj közül 10 megtalálható a területen. „És mellette van nagyon tündéri kis pettyes gőténk is, akit a gyerekek csak mini krokodilnak hívnak” – mondta az önkéntes békamentő.



A 2-es út mellett speciális, polimerbeton terelő fal megy, melyen még a levelibéka sem tud megkapaszkodni a tapadókorongos talpával, illetve a burkolat alatt húzódó alagutakon keresztül közlekedhetnek a békák, így nem ütik el őket az autósok, mint pár éve – hangsúlyozta a Sámuel Zsuzsanna.



„A békák a táplálékláncnak a kellős közepén helyezkednek el” – emelte ki a békák fontosságát a „brekimami”. Pete koruktól kezdve rengeteg állatnak szolgálnak táplálékul, és évente több tonna kártevőt – csigákat, férgeket, rovarokat – pusztítanak el.



A szokottnál intenzívebb most a vonulás: a korábbi években az erdei békák után egy héttel keltek útra a barna varangyok, idén a vasárnap indulókat már kedden követték társaik – mondta Sámuel Zsuzsanna. Ha megérkeznek az ártérre, biztonságban lesznek a hosszú hétvége zord időjárásával szemben. „Akkor van veszély, hogyha közben valamelyik már petét is rak, mert akkor sajnos a peték el fognak pusztulni” – tette hozzá.