Közlekedés

Vissza kéne fordulni - és meg is tette az alagútban az eltévedt autós (videó)

Megdöbbentő videó került fel a Facebookra, amitől az ember haja is égnek áll. Egy sofőr valószínűleg nem hajtott le az autópályáról a megfelelő kijáratnál, és véletlenül tovább ment. Ahelyett, hogy a következő kijáratig elautózott volna, fogta magát, és visszafordult, ráadásul az autópálya alagút szakaszán.



Már a megállásakor is majdnem balesetet okozott, ha nincs észnél a többi autós, akár tragédia is lehetett volna az esetből. A vezetőt ennek ellenére egy pillanatig sem zavarta, hogy folyamatosan a forgalommal szemben halad.