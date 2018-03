Közlekedés

Mégis bírságolnak a hírhedt óbudai kamera alapján

Mégis elkezdték büntetni az autósokat a hírhedt óbudai kanyarodási ügyben - értesült az Index. Már kapják is a vaskos, ötvenezres csekkeket, akik tavaly Tarlós István főpolgármester nyilatkozatai, valamint a BRFK véleménye alapján úgy döntöttek, nem fizetik ki a Szépvölgyi út sarkán szabálytalanul elhelyezett kamera felvétele alapján kirótt bírságot.



Most arról kapnak értesítést, hogy ezt az összeget három napon belül be kell fizetniük. A lap szerint csak Óbudán több mint 2700-an nem fizettek.