Autó

Itt az új traffipax, ami mindent lát

Az orosz rendőrség már drónokról vadászik a trükkös gyorshajtókra, és bevált az új módszer. 2018.03.01 19:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az oroszok közlekedési csodafegyvere hosszú kilométereken át képes követni az autóst úgy, hogy az észre sem veszi. Az English Russia beszámolója szerint az orosz rendőrök több olyan drónt is kaptak, amivel képesek a levegőből kiszúrni a gyorshajtókat. Az eszközt már ki is próbálták, és a jelek szerint hatékonyan működik - írja a hvg.hu.

A drónt elég csak kivinni az út adott szakaszára, majd helyből, távirányítással működtetni. Az eszköz így akár kilométerekkel messzebb is képes a sebességet mérni, mint ahol a rendőrök autója valójában áll. A beszámoló szerint már volt, akit meg is büntettek emiatt, és olyan autós is, akit több percen át követett a drón.