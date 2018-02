Havazás

Továbbra is több megyében van lezárt út, közlekedési korlátozás

A havazás és a hófúvás miatt három megyében vannak teljesen lezárt útszakaszok, de más megyékben is rendeltek el közlekedési korlátozásokat. 2018.02.27 14:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Közút Útinform szolgálatának déli összesítése alapján Vas megyében továbbra is teljes útzár van a Gyóró-Csepre, a Karakó-Jánosháza, az Egyházasdaróc-Nagykölked, a Vönöck-Kemenessömjén, az Őrimagyarósd-Viszák, a Mersevát-Kemenesszentmárton összekötő úton, illetve a bucsui bekötőúton, továbbá Rum és Rábatöttös, valamint Meggyeskovácsi és Csempeszkopács között. Ugyanakkor a Rimány és Szőce közötti úton már feloldottuk az útzárat. Győr-Moson-Sopron megyében a Vitnyéd-Iván, az Iván-Szakony, a Nemeskér-Egyházasfalu összekötő úton, Gyóró közelében, Hidegség és Nagycenk, Balf és Fertőrákos, Páli és Edve, Vadosfa és Magyarkeresztúr, illetve Kapuvár és Öntésmajor között van érvényben teljes útzár. Zala megyében a Gelse-Pölöskefő, az Újudvar-Magyarszerdahely és a Gelse-Zalaszentbalázs összekötő úton, valamint a sármelléki és kehidakustányi bekötőúton találkozhatnak korlátozással a közlekedők. Tolna megyében a 61-es és 65-ös főúton, illetve Veszprém megyében a 82-es főúton megszűnt a 7,5 tonnánál nehezebb járművek korlátozása. Ugyanakkor Zala megyében a 61-es és 75-ös főúton a nehézgépjárművek továbbra sem közlekedhetnek. A magyar-horvát határszakaszon a horvát hatóságok Letenyén, a határátkelőnél továbbra is szüneteltetik a 7, 5 tonnánál nehezebb kamionok átléptetését.



A társaság valamennyi bevethető gépe az utakon teljesít szolgálatot, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből pedig több hómarásra is alkalmas munkagépet csoportosítottak át a nyugat-dunántúli területekre. Hétfő óta egyébként 8600 tonna sót és 908 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a síkosságmentesítési munkák során.



Továbbra is arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők.