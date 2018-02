Közlekedés - havazás

Útlezárások Nyugat-Dunántúlon, kamionstop a horvát határon

Vas és Győr-Moson-Sopron megyében kilenc, Zalában egy útszakaszon rendeltek el korlátozást hófúvás miatt, Tolnában pedig a 61-es és 65-ös úton korlátozzák a kamionforgalmat - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedd reggel az MTI-t. A rendőrség közleményei szerint Horvátországba sem Letenyénél, sem Barcsnál, sem Berzencénél nem engedik be a 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárműveket.



Az Útinform kora reggeli összesítése szerint Vas megyében a 40-70 kilométer/órás széllökések miatt mintegy kilencven útszakaszon tapasztalható hóátfúvás, emiatt a látótávolság lecsökkenhet akár néhány méterre is. A viharos széllökések gyakorlatilag azonnal visszahordják a havat a burkolatra.



Vasban emiatt a Lócs és Csepreg, a Szombathely és Bucsu, valamint a Karakó és Jánosháza közötti mellékút egy-egy szakaszát zárták le a hóátfúvások miatt.



A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, hogy hófúvás miatt nem járható a Tokorcs és Kemenesmihályfa közötti 8453-as, valamint a Kenessömjén és Vönöck közötti 8454-es út. Vönöcköt Kemenesszentmárton irányából, Kemenessömjént pedig Kemenesmihályfa felől lehet megközelíteni, Tokorcs Celldömölk és Nagysimonyi irányából is elérhető.



Győr-Moson-Sopron megyében a Vitnyéd-Csapod-Iván, a Nemeskér-Egyházasfalu összekötő úton és Egyházasfalu-Szakony között, valamint a Fertőszentmiklós-Fertőújlak összekötő úton félpályás korlátozást rendeltek el.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedd reggeli tájékoztatása szerint Zala megyében a Gelse és Pölöskefő közötti összekötő úton teljes útzár van érvényben.



Tolna megyében a 61-es és 65-ös úton átmenetileg korlátozzák a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművek közlekedését.

A meteorológiai előrejelzések szerint kedden az ország teljes területén havazás várható. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre 5-10, Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megye határhoz közeli, déli részein pedig akár 10-20 centiméternyi friss hó is hullhat. Elsősorban a Dunántúlon, főleg a nyugati és déli részeken, valamint a Bakonyban várható 40-60 kilométer/órás széllökés - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút.



Arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, csak megfelelő téli gumikkal induljanak útnak, a hófúvásos területeket pedig kerüljék el. A legfrissebb és leggyorsabb információt a zrt. megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, és minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon - írták.



Már nemcsak Barcsnál, hanem Letenyénél és Berzencénél sem léphetnek be a kamionok Horvátországba, ezért a kamionokat a pihenőhelyekre terelik. A személygépkocsi-forgalom továbbra is zavartalan.