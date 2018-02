Időjárás - közlekedés

Hófúvás nehezítheti a közlekedést Vas megyében

Az előrejelzések alapján Vas megyében a mai nap folyamán akár 45 km/órás széllökések is lehetnek, melyek az eddig lehullott és a várhatóan érkező friss havat is megemelhetik, így hófúvásos szakaszokat eredményezhetnek. 2018.02.21 11:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A meteorológiai előrejelzések alapján szerda éjszakáig az Alpokalja térségében, Vas megyében 45 km/óra körüli széllökések eredményezhetnek hófúvásos szakaszokat, ugyanis az eddig lehullott és a szerdai napra érkező további friss, 10-15 centiméter vastag hóréteget a nagyobb erejű széllökések könnyen újra a közutak burkolatára juttathatják.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a téli üzemeltetési időszak előtt, november kihelyezte Vas megyében is a hófogó rácsokat, mintegy 57 kilométeren oda, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ha a hófogó rácsok megtelnek, akkor a nagyobb erejű széllökések át tudják fújni rajtuk a havat, egészen a burkolatra. Ráadásul az ilyen időjárási körülmények között kialakuló hótorlaszok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes – mivel a szél folyamatosan visszahordja a havat a burkolatra, ezért eredményesen csak a viharos széllökések befejeztével tud fellépni a közútkezelő. A társaság a saját gépparkja mellett szükség esetén a szerződéses alvállalkozóit is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon folyamatosan be tudjanak avatkozni.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hófúvásra figyelmeztető előrejelzések miatt arra kéri a Vas megyében közlekedő autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők.