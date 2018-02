Közlekedés

Megszámolták, hány kátyú van az M1-esen - megszólalt a Magyar Közút

Mint ahogyan a ma.hu is beszámolt róla, megszámolták, hány kátyút kell kerülgetniük az autósoknak az M1-es autópályán Győr és Budapest között - az eredmény sokak szerint döbbenetes.



A cikkel kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról tájékoztatta lapunkat, hogy milyen munkákat végeznek jelenleg is az M1-es autópályán és mit terveznek a következő hónapokban.



Érdemes tudni, hogy az M1-es autópálya az ország legforgalmasabb útja. Ez korábban is így volt, de az elmúlt években az általános forgalomnövekedést is meghaladó mértékű ütemben nőtt és nő az M1-es autópályán haladó járművek száma. Míg 1995-ben átlagosan 20 ezer jármű haladt át rajta naponta, addig mára ez a szám egyes térségekben a 80 ezret is eléri, a fővároshoz közel a gyorsforgalmi út több helyen is 100% feletti kapacitással üzemel. Ami még fontos, hogy az M1-esen szinte fele-fele arányban oszlik meg a személyautó és nehézgépjármű forgalom. Az M1-es autópálya az egyik legfontosabb és legforgalmasabb tranzitútvonal a térségben, a nagyarányú kamionforgalom miatt pedig az útpálya burkolatának leromlása is felgyorsult, ezért is fordulnak elő inkább a lokális burkolathibák az autópálya külső sávjában.

"Társaságunk kiemelten foglalkozik az M1-es autópálya burkolatának karbantartásán. Bicskei mérnökségünk az utóbbi időszakban minden nap, hétvégén és éjszakánként a többi Komárom-Esztergom megyei mérnökségünk bevonásával is végeztek javítási munkákat. Sőt, az elmúlt napokban már Fejér megyéből is átirányítottunk brigádokat, hogy kezeljük a helyzetet. Ahogy arról múlt héten szerdán adtunk hírt, folyamatosan végzünk nagyobb szakaszokon javítási munkákat, legutóbb csütörtöktől vasárnapig, mozgó terelés mellett dolgoztak szakembereink. Illetve jelenleg is a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 39-es kilométernél javítják az útburkolatot, a külső sáv lezárásával munkatársaink.



Sajnos a téli időjárás kedvez az újabb burkolathibák kialakulásának, a víz a burkolatba bejutva a fagyási-olvadási ciklusok gyors váltakozásának köszönhetően újabb hibát eredményez. Ezért folyamatosan végezzük a szükséges javításokat, az időjárási körülményeket is figyelembe véve, az évszaknak megfelelően elsősorban hideg aszfalt felhasználásával, illetve helyszíni újrahasznosító gépet és technológiát is alkalmaztunk.



A hosszabb távú megoldás az autópálya kétszer háromsávossá bővítése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már megkezdte a terveztetést, az építkezés pedig előreláthatóan 2021-2022 körül indulhat el. Ugyanakkor ezen fejlesztési projekt elindulásáig mi is tervezünk nagyobb volumenű beavatkozást még idén. A téli üzemeltetési időszakot követően (március hónap) a következő hetekre betervezett lokális javítási munkáinkon felül 14 kilométernyi szakaszon végeztetünk el nagyobb volumenű felújítást a leginkább beavatkozásra szoruló sávokon. A felújításokban érintett területek 2,5 kilométeres szakasza Biatorbágy, 11,75 kilométeres része pedig a Herceghalom-Bicske vonalat érintik Hegyeshalom irányába. A projekt előkészítésén jelenleg is dolgoznak a szakembereink, a pontos ütemezésről az autósokat időben tájékoztatjuk, de mindent megteszünk, hogy a téli üzemeltetési időszakot követően a lehető leghamarabb felvonulhassanak a gépek a munkaterületre (ilyen típusú beavatkozásokat a téli időjárási körülmények között nem lehet végezni). És talán már most érdemes megjegyezni, hogy ezek a munkák több hónapot vesznek majd igénybe, sávelhúzásos terelés mellett" - tájékoztatta a ma.hu-t Pécsi Norbert Sándor, kommunikációs osztályvezető.