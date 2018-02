Közlekedés

Megszámolták, hány kátyú van az M1-esen: az eredmény döbbenetes

Megszámolták, hány kátyút kell kerülgetniük az autósoknak az M1-es autópályán Győr és Budapest között. 2018.02.19 12:29 ma.hu

Felháborodott levelet írt a Kisalföldnek a lap egyik olvasója.



"Lassan járhatatlanná válik a Győr-Budapest, Budapest-Győr M1-es autópálya-szakasz. Győrtől Pestig 163 (azaz százhatvanhárom) darab nagyméretű kátyú, s mellette több kisebb kátyú, és ez még nem minden, mert egyéb úthibák is színesítik az utazást" - írta.



A levélíró bicskanyitogatónak nevezte, hogy több helyen is 100 km/h-s sebességkorlátozó táblákkal próbálják megoldani a gondokat.



Az M1-es autópályán jelenleg is több helyen zajlanak burkolatjavítási munkálatok.



Míg 1995-ben átlagosan 20 ezer jármű haladt át az M1-esen naponta, addig mára ez a szám egyes térségekben a 80 ezret is eléri.